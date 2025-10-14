O autoutilitară şi un microbuz au fost implicate marţi dimineaţă într-un accident produs pe DN 5, în afara localităţii giurgiuvene Daia. Patru persoane au ajuns la spital, potrivit Agerpres.

Patru persoane rănite în urma unui accident între o autoutilitară şi un microbuz, în judeţul Giurgiu - ISU Giurgiu

Accidentul a avut loc pe sensul de mers spre Giurgiu, fiind implicate o autoutilitară şi un microbuz de transport persoane, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanţă SMURD, patru SAJ şi poliţia.

Echipajele medicale au preluat trei pasagere din microbuz şi pe şoferul acestuia. Persoanele, cu vârste cuprinse între 53 şi 64 de ani, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe, precizează sursa citată.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia Poliţiei pentru cercetări.

