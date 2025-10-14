Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Patru persoane rănite în urma unui accident între o autoutilitară şi un microbuz, în judeţul Giurgiu

O autoutilitară şi un microbuz au fost implicate marţi dimineaţă într-un accident produs pe DN 5, în afara localităţii giurgiuvene Daia. Patru persoane au ajuns la spital, potrivit Agerpres.

Patru persoane rănite în urma unui accident între o autoutilitară şi un microbuz, în judeţul Giurgiu Patru persoane rănite în urma unui accident între o autoutilitară şi un microbuz, în judeţul Giurgiu - ISU Giurgiu

Accidentul a avut loc pe sensul de mers spre Giurgiu, fiind implicate o autoutilitară şi un microbuz de transport persoane, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanţă SMURD, patru SAJ şi poliţia.

Echipajele medicale au preluat trei pasagere din microbuz şi pe şoferul acestuia. Persoanele, cu vârste cuprinse între 53 şi 64 de ani, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe, precizează sursa citată.

Articolul continuă după reclamă

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia Poliţiei pentru cercetări. 

accident autoutilitară microbuz
Înapoi la Homepage
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA?
Observator » Ştiri economice » Patru persoane rănite în urma unui accident între o autoutilitară şi un microbuz, în judeţul Giurgiu