Planul Roșu, activat pe A1 Sibiu după un accident cu 12 persoane implicate, între care 4 copii

Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște. În eveniment au fost implicate două vehicule care tractau platforme, iar 12 persoane au fost evaluate medical la fața locului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, un accident grav a avut loc pe A1, în zona Săliște, și a implicat un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un alt microbuz, precum și un autoturism care tracta o platformă ce transporta un alt autoturism, transmite Mediafax.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de intervenție.

"Plan Roșu a fost activat în județul Sibiu ca urmare a unui accident rutier produs pe A 1 în zona localității Săliște, în care sunt implicate un microbuz care tracta o platformă ce transporta un microbuz și un autoturism care tracta o platforma care transporta un autoturism. La fața locului au fost mobilizate următoarele forțe: trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare. Din primele informații, toate cele 12 persoane dintre care 4 minori implicate în accident sunt autoevacuate, conștiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului", a transmis Raluca Marcu, reprezentant ISU Sibiu.

În urma examinării medicale, patru persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital.

Este vorba de un copil în vârstă de 7 ani care a suferit un traumatism cranian, o fetiță în vârstă de 9 ani care a suferit un traumatism cranian, de un bărbat în vârstă de 30 care a suferit un traumatism cranian și un traumatism la picior și de o femeie în vârstă de 28 de ani cu un traumatism cranian. Cele patru victime au fost preluate de echipaje SMURD.

