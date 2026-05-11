Prețurile mari ne strică pofta de vară. Pe tarabe au apărut fructele de import, dar nu sunt pentru oricine. Aşa că s-a găsit soluția de avarie. Comercianţii au împărțit vara în felii mai mici la propriu. Pepenii se vând acum pe bucăți adaptate la bugetul clienților.

Prețurile mari îi obligă pe români să își raționalizeze poftele la bucată, nu la kilogram. Vara nu mai vine cu pepeni întregi, ci cu porții atent tăiate, ca să nu sperie clientul.

Reporter: Struguri. Grecia. Caise, afine, zmeură, căpşună. Şi pepeni, că de ei...

Vânzătoare: Da. Şi pepenii verzi. Sunt de Maroc şi în general îi vindem tăiaţi, că preţul e puţin mai mare. Numai la felie.

Pepenii exotici vin cu prețuri mari și reacții pe măsură.

"83 de lei! Auu!", spune un client.

Este primul an în care la tarabele din Constanţa şi pepenii galbeni sunt tăiaţi la jumătate sau la sfert, astfel încât o bucată să nu coste mai mult de 10 lei. Iar cei care văd anunţurile pe reţelele sociale şi vin special la această tarabă, dacă cumpără pepene primesc un pahar de corcoduşe gratis.

Vânzătoare: Legume mai cumpără, dar la fructe mai greu. Şi cumpără mai puţin, clar.

Reporter: De exemplu, dacă aveţi toată cutia aceasta şi nu o pot cumpăra.

Vânzătoare: Da, ia două, trei. Una, câte vrea persoana respectivă.

Reporter: De poftă.

"De câte ori am luat, foarte buni, dulci de fiecare dată. Destul de scumpi, dar pentru pofta la copil, mai rar, dar o facem.", spune o clientă.

Pentru alții însă, calculele sunt simple: pofta rămâne pe locul doi.

"Astea aduse din afară sunt foarte scumpe.", adaugă o altă clientă.

"Nu iau niciodată astea care apar primele cu preţurile astea astronomice. Nu mă interesează.", spune o doamnă.

Clientă: Nenorocire, nu vedeţi că stă cu ei în...

Reporter: Se cumpără la felie, la...

Clientă: E la dracu, la felie! Aia e mâncat pepene, mă?

Medicii atrag însă atenția că economia din piață poate aduce și riscuri în farfurie.

"Ele trebuie să fie tăiate la momentul consumului, acesta este idealul din punct de vedere medical. Acum posibilitatea contaminării este foarte mare.", explică dr. Loredana Hanzu Pazara, medic primar Medicină Internă.

"Dacă pepenele a stat mai mult de două ore la o temperatura nepotrivită, riscul de multiplicare al bacteriilor creşte semnficicativ.", precizează Daniela Bălănucă, dietetician.

La sfârşitul lunii viitoare ar trebuie să iasă pe tarabe şi pepenii româneşti. Cu speranţa că preţurile vor fi mai accesibile.

