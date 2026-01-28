Nouă înşelăciune imobiliară de 330.000 de euro în Capitală. Cum erau ademenite victimele

Două persoane, administratori ai unei agenții imobiliare, sunt acuzate că ar fi păcălit 8 oameni să le dea bani pentru apartamente în Ilfov pe care nu aveau dreptul să le vândă. Victimele erau ademenite cu preţuri sub cele ale pieţei.

Cei doi, un administrator şi un mandatar al unei firme imobiliare, le-ar fi spus clienților că apartamentele situate într-un complex imobiliar din județul Ilfov sunt libere de sarcini, deşi în realitate, erau deja promise sau vândute altor persoane iar altele erau ipotecate sau aveau interdicție de vânzare. Păgubiții ar fi pierdut în total 330.000 de euro, atraşi de prețuri mai mici decât cele de pe piață.

Apartamente vândute de mai multe ori

Cei doi suspecți care urmează să fie audiați ar fi convins păgubiţii să semneze antecontracte simple, fără notar, pe motiv că este mai ieftin așa și că apartamentele nu ar fi fost încă branșate la utilități. Ar fi cerut bani fără documente justificative. Cazul este investigat de polițiștii de la Criminalitate Economică - Sector 5, sub coordonarea Parchetului.

Schema înșelăciunii cu apartamente în Ilfov

"Astăzi, 28 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, precum și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal având ca obiect infracțiunile de înșelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și uz de fals în formă continuată.

Din datele și probele administrate a rezultat că, în perioada mai 2024 - iunie 2025, două persoane, în calitate de administrator, respectiv mandatar al unei societăți comerciale având ca obiect de activitate intermedieri imobiliare, ar fi indus în eroare opt persoane vătămate, prin prezentarea ca adevărată a unor împrejurări nereale.

Astfel, aceștia ar fi susținut că anumite apartamente situate într-un complex imobiliar din județul Ilfov, sunt libere de sarcini, deși, în realitate, imobilele respective făceau obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare ori antecontracte încheiate anterior cu alte persoane sau figurau ipotecate, având instituită interdicția de înstrăinare.

În acest context, persoanele vătămate ar fi fost determinate să semneze antecontracte de vânzare-cumpărare întocmite sub semnătură privată, cele două persoane invocând, printre altele, evitarea unor costuri suplimentare sau imposibilitatea încheierii contractelor în formă autentică, motivată de faptul că apartamentele nu ar fi fost încă branșate la utilități.

Pentru a convinge părțile vătămate, cele două persoane ar fi stabilit prețuri de vânzare semnificativ mai mici decât cele practicate pe piața imobiliară, iar sumele de bani ar fi fost încasate fără întocmirea unor documente justificative.

Prin activitatea infracțională, ar fi fost cauzat un prejudiciu total de 330.000 de euro. Pentru administrarea probatoriului, în cursul acestei zile au fost efectuate cele două percheziții domiciliare menționate. Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri, urmând ca față de acestea să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și uz de fals în formă continuată.

Precizăm că efectuarea percheziției domiciliare este un procedeu procesual penal prevăzut de Codul de procedură penală, utilizat pentru administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei și care nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție" a transmis Poliţia într-un comunicat pentru observatornews.ro.

