Preţul unui bitcoin astăzi, joi 11 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 11 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 13:42
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 11 decembrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 90.296 dolari sau 77.213 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 94.197 dolari sau 80.548 euro.

Nivelul atins la momentul actual este în scădere faţă de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 92.381 dolari sau 78.804 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator

