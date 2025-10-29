Președintele Consiliului de Administrație Romgaz a demisionat. Chisăliţă: "Adevărata putere nu stă în funcții"

“Există momente în viață în care drumul parcurs ne cere să ne oprim pentru o clipă, să privim înapoi cu recunoștință și înainte cu claritate. Astăzi este un astfel de moment pentru mine.

Am decis să îmi închei mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., o poziție care mi-a oferit onoarea de a contribui la definirea unei noi direcții strategice ale uneia dintre cele mai importante companii din România.

Având în vedere că în urma finalizării etapei de selecție pentru noul Consiliu de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., etapă în care nu am fost inclus pe lista scurtă a candidaților admiși si propus sa fiu revocat incepand cu data de 11 noiembrie 2025, consider că, este firesc ca poziția de Președinte al Consiliului de Administrație să fie exercitată de o persoană validată și susținută de mecanismele formale de selecție. În momentul în care procedura oficială nu mă regăsește între opțiunile pentru viitorul Consiliu, apreciez că nu ar fi coerent, nici instituțional, nici personal, să continui să exercit această funcție", a declarat Dumitru Chisăliţă.

Articolul continuă după reclamă

"Adevărata putere nu stă în funcții"

Totodată, președinte al Consiliului de Administrație spune că "adevărata putere nu stă în funcții".

"Funcțiile sunt temporare, responsabilitatea este permanentă. Vreau sa precizez ca această demisie nu izvorește din renunțare, ci din dorința sinceră de a-mi asuma o poziție corectă și echilibrată, precum și din nevoia de a mă întoarce acolo unde pot aduce cea mai mare valoare — în spațiul gândirii libere și al inițiativei independente, prin Asociația Energia Inteligentă.

Anii petrecuți alături de echipa Romgaz au fost o experiență intensă, plină de învățăminte, provocări și satisfacții profesionale. Am descoperit oameni dedicați, competenți și pasionați, care, dincolo de cifre și strategii, au pus suflet în fiecare decizie ce viza viitorul energetic al României.

Le mulțumesc tuturor pentru încredere, sprijin și pentru spiritul de echipă care a făcut diferența.

Revenirea mea în fruntea Asociației Energia Inteligentă nu este un pas înapoi, ci o continuare firească a drumului meu profesional și personal. Cred cu tărie că România are nevoie, mai mult ca oricând, de voci independente, de analize lucide și de soluții curajoase în domeniul energiei — iar prin această asociație îmi propun să continui să ofer aceste lucruri, cu aceeași pasiune și responsabilitate.

Am învățat că adevărata putere nu stă în funcții, ci în libertatea de a gândi, de a construi și de a acționa în folosul oamenilor. Aceasta este direcția în care aleg să merg mai departe”, a mai spus Chisăliţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰