Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
Apartamentele vechi s-au scumpit în rând cu cele noi, chiar dacă preţul lor nu este influenţat de TVA. Creșterea taxei a împins cumpărătorii spre blocurile vechi, iar cererea crescută a adus prețuri mari. În unele cazuri, salturile sunt de zeci de mii de euro în doar câteva luni. Iar valul se simte și pe piața chiriilor.
Apartamentele noi s-au scumpit cu până la 12 procente după majorarea taxei pe valoarea adăugată, iar mulţi dintre cei care căutau o locuinţă au căutat şi anunţuri de vânzare din blocuri vechi. Cererea a împins, însă, prețurile şi în acest caz.
În Cluj-Napoca, preţul mediu al apartamentelor vechi a crescut de la o lună la alta cu 0,6%, adică 20 euro pe mp. Acest lucru înseamnă că un apartament cu două camere costă mai mult cu 1200 euro faţă de luna trecută. Şi cele noi s-au scumpit, dar preţul mediu pe mp, rămâne pentru moment cu 10 euro mai puţin decât în cele vechi.
Creşterile sunt uluitoare în unele situaţii. Acest apartament cu două camere, dintr-un bloc vechi de aproape 60 de ani din centrul Bucureştiului, s-a scumpit cu 25.000 de euro în trei luni.
"Se simte o scădere de achiziţie la imobilele noi şi o accelerare la imobilele vechi. Dacă vine toată lumea spre cele vechi, vor creşte şi acolo preţurile", a declarat Şerban Trimbiţasu, agent imobiliar.
"În general, proprietarii de apartamente vechi încearcă să ţină pasul cu preţurile pe care le gasesc in piaţă rezidenţială nouă", a declarat Ramona Ganea, agent vânzari.
"Mi se pare puţin ireal si nejustificat pentru ca apartamentele vechi sunt cum sunt, deci nu ar trebui proprietarii să pună în discuţie problema TVA-ului sau alte aspecte", a declarat un localnic.
Dacă blocul este, însă, într-o zonă bună, starea locuinţei trece pe planul doi, iar unii cumpărători sunt dispuşi să plătească preţul cerut.
"Preţurile apartamentelor vechi vor creşte în continuare", a declarat Bogdan Filculescu, consultant vânzări.
Scumpirile au provocat şi creşterea chiriilor. "Vânzarile au încetinit in ultima luna datorita cresterii TVA-ului. Creşterea aceasta de 12% îi pune pe unii în imposibilitatea de a mai achiziţiona o proprietate şi atunci ei se vor orienta către chirii. Se observă o creştere de 5-10% a chiriilor în ultima lună", a declarat Cătalin Apetri, dezvoltator imobiliar.
Specialiștii spun că piața poate încă absorbi aceste scumpiri.
"Putem spune că totul s-a scumpit, vedem de asemenea că nivelul consumului rămâne foarte ridicat, ceea ce înseamnă că de undeva într-un fel sau altul, românii au bani au venituri suficiente ca să-şi permită", a declarat Christian Nasulea, profesor de economie.
După ce în iulie a fost record de cumpărări, piața rezidențială s-a calmat luna trecută. La nivel național, în primele opt luni, s-au vândut puţin peste 100.000 de apartamente, aproape la fel ca anul trecut.
