Se reia alimentarea cu energie în Rahova. Proprietarii, obligați să facă revizia cu o firmă autorizată ANRE

Comitetul pentru Situații de Urgență din București a decis revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova unde pe 17 octombrie s-a produs o explozie soldată cu 3 morţi. Totodată se va relua şi alimentării cu energie electrică. Cu toate acestea, locatarii se confruntă acum cu noi probleme: potrivit legii, fiecare apartament trebuie verificat individual de o firmă autorizată sau de un electrician atestat ANRE.

Mai multe apartamente au fost distruse într-o explozie puternică, cauzată de o acumulare de gaz, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Bucureşti, 17 octombie 2025 - Profimedia

Reluarea alimentării cu energie electrică se face etapizat și doar după ce instalațiile electrice sunt verificate, a decis Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, după finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii.

Reprezentanții companiei de distribuție a energiei electrice, Rețele Electrice România, vor inspecta instalațiile de la rețea până la intrarea în bloc, inclusiv nișele de la intrare și firidele de pe fiecare palier. Tot ei vor verifica și instalațiile comune ale scărilor. Pentru instalațiile din interiorul apartamentelor, însă, potrivit legii, responsabilitatea revine fiecărui proprietar, care trebuie să efectueze verificarea printr-o firmă sau un electrician autorizat ANRE, pentru care trebuie să plătească.

Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri. Accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliţiei Capitalei, conform următorului program: miercuri, între orele 09:00 şi 10:30 - Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317, intervalul orar 10:30 - 12:00 - Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319, între orele 12:00 şi 13:30 - Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319, în intervalul orar 13:30 - 15:00 - Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1. Accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis.

Distrigaz poate face, din 3 noiembrie, lucrări de reparaţie în Rahova

Totodată se permite ca Distrigaz Sud Reţele să înceapă a treia etapă a lucrărilor, începând cu data de 03.11.2025, constând în lucrări de săpătură şi reîntregire a tronsonului de conductă de distribuţie. "Se aprobă desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei 3 din planul tehnic de măsuri înaintat de Distrigaz Sud Reţele S.R.L., începând cu data de 03 noiembrie 2025, ora 09:00, în scopul reîntregirii tronsonului de conductă de distribuţie a gazelor naturale şi al reluării alimentării blocului 33, scările 1, 2 şi 3 din strada Vicina nr. 3, sector 5", se arată în hotărârea Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti.

"Reluarea alimentării cu gaze naturale pentru blocul 33 (scările 1, 2 şi 3) se va realiza numai după:

a) finalizarea lucrărilor de reîntregire şi efectuarea probelor tehnice de presiune;

b) primirea de către Distrigaz Sud Reţele a documentelor transmise de operatorii economici autorizaţi ANRE, care atestă că instalaţiile de utilizare individuale şi comune îndeplinesc condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă", a mai decis Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti.

De asemenea, s-a luat o decizie cu privire la locuinţele în care încă s-au semnalat scurgeri de gaze, după reluarea alimentării. "Consumatorii pentru care nu s-a putut realiza reluarea alimentării cu gaze naturale ca urmare a pierderilor de gaze detectate pe instalaţia de utilizare individuală şi/sau comună vor contacta un operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defecţiunilor şi realizarea reviziei instalaţiei. Reluarea alimentării în aceste cazuri se va face imediat după depunerea documentaţiei tehnice de conformitate la Distrigaz Sud Reţele, fără a fi necesar un nou acord al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă", se mai prevede în decizie.

După explozia din 17 octombrie, în urma căreia 3 persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite, Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici. De atunci, în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi reluată, întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.

Angajaţi ai Distrigaz, audiaţi în cazul exploziei din Rahova

Şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale, Anton-Cristian Gheorghe, a anunţat, miercuri, că în urma percheziţiilor vor fi duse la audieri şase persoane, dintre care doi angajaţi ai Distrigaz. "La momentul de faţă nu aş vrea să fac precizări în legătură cu culpe, o anumită încadrare vizavi de vreo persoană. Aşa cum v-am precizat şi anterior, se lucrează pe această speţă; este o speţă gravă, o speţă complexă şi cu siguranţă că trebuie a fi luate măsuri. Da, o să fie şi doi angajaţi din partea Distrigaz aduşi la Parchet pentru anumite calificări", a declarat Gheorghe la locul percheziţiilor efectuate în dosar.

El a precizat că, în urma cercetărilor din blocul afectat de explozie, s-a stabilit un epicentru al deflagraţiei în zona etajelor 5-6. "N-aş putea să individualizez acum apartamentul. N-aş vrea să vă induc în eroare sau să puneţi de vreo informaţie falsă, dar acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică a blocului", a adăugat Gheorghe.

Oficialul Poliţiei a menţionat că potrivit informaţiilor venite de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, se poate spune cu certitudine că partea corpului de clădire în care a avut loc explozia este improprie pentru locuit. "Celelalte două corpuri de clădire - la momentul de faţă li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar, cu toate astea, fiecare apartament în parte va fi expertizat de cei de la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi vom vedea atunci. Dar, la momentul de faţă, celelalte două corpuri să zicem că sunt sigure", a afirmat Anton-Cristian Gheorghe.

