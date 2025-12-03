Locuinţele cât "cutiile de chibrituri", aşa cum erau denumite înainte de Revoluţie, au devenit un fenomen naţional printre dezvoltatorii imobiliari care vând apartamente cu suprafeţe mai mici decât prevede legea.

Fără nicio emoţie, trec atât de filtrele primăriilor, cât şi de cele ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. Deşi responsabilitatea se împarte - nicio instituţie nu îşi asumă vina. Studiul naţional Antena arată că 87% dintre români cred că vânzătorii ar trebui aspru sancţionaţi.

Suntem în Chiajna, judeţul Ilfov. La periferia Capitalei, într-o zonă în care ansamblurile rezidenţiale au apărut ca ciupercile după ploaie. Acesta este un complex autorizat în 2024 care nu respectă o prevedere esenţială a legii locuinţei - suprafaţa minimă utilă.

Legea locuinţei e clară. O garsonieră nu poate avea mai puţin de 37 de metri pătraţi utili. Un apartament de două camere trebuie să aibă măcar 52 de metri pătraţi, iar unul de 3 camere 66 de metri pătraţi.

Filtre care pare că nu au existat, de vreme ce dezvoltatorul a primit undă verde pentru aceste cutii de chibrituri. Iar de cerere nu duce lipsă.

Reprezentanţii primăriei Chiajna, care au emis avizele, nu au răspuns până acum solicitărilor Obserator de a explica situaţia. ISC ne-a transmis în scris că autoritatea publică competentă - adică primăria - este cea care verifică atât documentația tehnică, cât și avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

Probleme care au creat un fenomen. Un control recent al ANPC a scos la iveală că unul din doi dezvoltatori verificati nu respectă legea

Protecţia Consumatorului a dat amenzi de aproape un milion de lei şi a oprit de la vânzare 3 mii de locuinţe.

Agenţii imobiliari cred că dezvoltatorii nu au făcut decât să se adapteze cererii.

Dar nu e tot. Dezvoltatorii profită şi de scăpările din lege, şi vând de multe ori un vis, o schiţă pe hârtie pentru care nu au nicio autorizaţie.

Studiul naţional Ipsos-Antena arată că 47% dintre români sunt îngrijoraţi de calitatea construcţiilor noi. Mai bine de jumătate dintre ei nu au încredere în ceea ce se construieşte astăzi şi un procent covârşitor, de 87%, consideră că vânzătorii care ascund viciile de construcţie ar trebui sancţionaţi mult mai aspru.

Ar trebui. Doar că statul asistă pasiv la fenomen.

