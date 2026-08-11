Preţul aurului, 11 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,13 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 11 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,13 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 638,8262 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 iunie 21026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1368 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5444 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2424 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6027 lei româneşti.