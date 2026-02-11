Cum a fost lăsată în frig o secție de poliție din judeţul Cluj, din cauza unui cuib de berze

Polițiștii din Călățele, județul Cluj, nu mai pot folosi soba din sediu după ce un cuib de barză a fost construit chiar pe hornul clădirii. Pentru relocarea cuibului, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a început demersurile legale și a solicitat sprijinul autorităților din cadrul Ministerului Mediului, procedura necesitând avize speciale, inclusiv din partea Academiei Române și un ordin de ministru.

Până la obținerea aprobărilor, polițiștii au fost nevoiți să își încălzească spațiile de lucru cu surse de căldură pe bază de energie electrică, pentru a nu afecta activitatea din sezonul rece.

Într-un comunicat oficial, IPJ Cluj a precizat că mutarea cuibului va fi realizată doar după emiterea tuturor avizelor necesare și va fi efectuată de o persoană specializată, conform legislației privind protecția speciilor sălbatice.

"Au fost întreprinse demersurile legale necesare în vederea soluționării acestei situații, cu respectarea legislației în vigoare privind protecția speciilor sălbatice", a transmis IPJ Cluj.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj susține că urmărește atât protejarea habitatului natural al speciei, cât și asigurarea condițiilor optime de muncă pentru angajați.

Deși la prima vedere mutarea unui cuib de barză poate părea o intervenție simplă, operațiunea este una complicată și presupune o întreagă pregătire logistică, pentru că berzele sunt specii protejate prin Directivele europene "Păsări" și "Habitate". În această perioadă, cuibul este gol, urmând ca berzele să revină în România abia peste câteva săptămâni.

Relocarea unui astfel de cuib necesită numeroase avize, iar în final este obligatoriu un ordin semnat de Ministerul Mediului, emis doar după ce se stabilește că nu există o alternativă acceptabilă. Procedura include inclusiv avizul prealabil al Academiei Române, iar mutarea trebuie realizată de personal tehnic specializat, în prezența unui reprezentant al Direcției Județene de Mediu Cluj, care va superviza întreaga intervenție.

Birocrația continuă și după relocare: în maximum 7 zile, solicitantul trebuie să trimită un raport către direcția județeană de mediu, folosind un formular tipizat stabilit prin proiectul de ordin. Ulterior, Direcția județeană de mediu transmite un raport către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, în cel mult 30 de zile.

România a finalizat recent recensământul berzelor, fiind identificate aproape 8.000 de cuiburi, iar estimările arată că în țară pot cuibări între 9.752 și 12.638 de perechi. Cele mai multe cuiburi au fost raportate în județul Harghita, unde au fost identificate 843, iar în localitatea Joseni au fost numărate 126.

Mutarea cuiburilor fără aprobare este considerată infracțiune, iar intervenția asupra habitatului acestor păsări este strict interzisă. Legea prevede pedepse cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă penală între 30.000 și 60.000 de lei. În plus, autoritățile avertizează că România ar fi putut risca sancțiuni din partea Uniunii Europene dacă relocarea s-ar fi făcut fără procedura legală completă.

