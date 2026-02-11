România îşi află adversarele din UEFA Nations League. Tragerea la sorţi are loc la Bruxelles

Joi, 12 februarie, la Bruxelles va avea loc tragerea la sorţi pentru grupele UEFA Nations League, ediţia 2026-2027, tragere la sorţi care va fi transmisă în direct în AntenaPLAY .

Mihai Stoichiţă vrea ca România să nu mai dea peste Kosovo şi în noua ediţie a UEFA Nations League - Profimedia

România va fi reprezentată la tragerea la sorţi de Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, şi Ionel Gane, antrenor secund al naţionalei de fotbal a României.

Înainte de a pleca către Bruxelles, Mihai Stoichiţă a ţinut să precizeze că România va lupta pentru câştigarea grupei în care va fi repartizată, pentru a-şi asigura prezenţa la un eventual baraj pentru Euro 2028, dar şi că şi-ar dori ca echipa noastră să nu mai fie repartizată în aceeaşi grupă cu Kosovo.

România va evolua, în ediţia 2026-2027, în UEFA Nations League B, practic a doua grupă valorică a competiţiei, şi a fost repartizată în urna a 3-a la tragerea la sorţi, alături de Slovenia, Georgia şi Irlanda. Asta înseamnă că România va evita cele trei selecţionate menţionate, dar va înfrunta câte o echipă din urna 1 (Scoţia, Ungaria, Polonia, Israel), urna 2 (Elveţia, Bosnia, Austria, Ucraina) şi urna 4 (Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo).

Articolul continuă după reclamă

Meciurile din grupa de UEFA Nations League se vor disputa în două calupuri, primul de patru meciuri, iar al doilea de două meciuri, în toamna acestui an. Primele patru etape se vor disputa în perioadele 24-26 septembrie 2026, 27-29 septembrie 2026, 30 septembrie - 3 octombrie 2026 şi 4-6 octombrie 2026, iar ultimele două etape se vor disputa în perioadele 12-14 noiembrie 2026 şi 15-17 noiembrie 2026.

