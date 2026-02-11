Diana Şoşoacă, invitată la audieri în comisia JURI din PE în cazul ridicării imunităţii parlamentare

Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European pe 24 februarie și apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunității sale. Dacă aceasta nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunității la timp pentru un vot în plen în luna aprilie, susțin surse europarlamentare.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunţat în octombrie anul trecut că autorităţile române i-au adresat o cerere privind ridicarea imunităţii parlamentare pentru eurodeputata Diana Şoşoacă.

"Autorităţile competente din România au adresat către mine o cerere pentru ridicarea imunităţii doamnei Diana Iovanovici-Şoşoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică", a spus Metsola.

Eurodeputata cataloghează ridicarea imunității drept "o tentativă de execuție politică"

Parchetul General a solicitat în septembrie Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarei Diana Şoşoacă pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care propagandă legionară. Şoşoacă a declarat atunci că solicitarea de ridicare a imunităţii sale reprezintă "o tentativă de execuţie politică".

Conform Regulamentului de procedură al Parlamentului European, cererea este analizată de Comisia pentru afaceri juridice (JURI).

Deputatul în cauză are posibilitatea să ofere explicaţii şi poate prezenta toate documentele şi mijloacele de probă scrise pe care le consideră pertinente, dar nu asistă la dezbaterile privind cererea de ridicare sau de apărare a imunităţii sale, cu excepţia audierii propriu-zise, dar poate renunţa la dreptul de a fi audiat.

Potrivit surselor citate, Diana Iovanovici-Şoşoacă urmează să fie invitată la o audiere la Comisia JURI mai întâi pe 24 februarie, iar apoi pe 24 martie. În caz că nu va da curs invitaţiilor, Comisia JURI va lua o decizie fără să o audieze privind aprobarea sau respingerea ridicării imunităţii, iar votul în plenul PE ar putea avea loc chiar în luna aprilie, au mai declarat acestea.

