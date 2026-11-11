Oraşele din România în care pensionarii primesc bani de Crăciun

Pensionarii cu venituri mici vor putea beneficia de un sprijin financiar suplimentar în luna sărbătorilor de iarnă, când cheltuielile pentru Crăciun pun presiune pe bugetele multor familii. Pe lângă ajutorul primit de Guvern, în mai multe localități din țară persoanele vulnerabile pot primi bani, tichete sociale sau vouchere pentru alimente și medicamente.

În decembrie 2026 este programată plata celei de-a doua tranșe din ajutorul financiar suplimentar acordat de Guvern pensionarilor cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei.

Suma primită depinde de valoarea pensiei. Pensionarii care încasează cel mult 1.500 de lei vor primi 500 de lei. Cei cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei, în timp ce pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei ajutorul este de 300 de lei.

Acest sprijin se adaugă eventualelor beneficii acordate deja de autoritățile locale. În mai multe orașe, primăriile au pregătit programe speciale pentru persoanele în vârstă și pentru alte categorii de persoane vulnerabile, ca un ajutor în perioada de iarnă.

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Oraşele în care se acordă ajutoare suplimentare de Crăciun pentru pensionari

În mai multe oraşe, pensionarii şi alte categorii de persoane vulnerabile vor putea beneficia de un ajutor suplimentar din partea primăriei.

Târgu Mureș: carduri de 300 de lei de Paște și de Crăciun

La Târgu Mureș, Primăria a propus programul „Sprijin și respect pentru seniori”, prin care pensionarii cu venituri reduse ar urma să primească un card în valoare de 300 de lei cu ocazia fiecăreia dintre cele două mari sărbători creștine.

Beneficiarii ar putea primi 600 de lei pe parcursul unui an (de Crăciun şi Paşte). Banii ar putea fi folosiți pentru cumpărarea alimentelor de la producători locali sau pentru achiziționarea medicamentelor.

Programul se adresează pensionarilor cu domiciliul stabil în municipiu, ale căror venituri lunare din pensie nu depășesc 2.000 de lei. Sunt eligibile femeile care au împlinit 63 de ani și bărbații care au împlinit 65 de ani, inclusiv persoanele care ating aceste praguri în anul desfășurării campaniei. O altă condiție este ca aceştia să nu aibă restanțe la plata impozitelor și taxelor locale aferente anului fiscal anterior. Deocamdată însă, proiectul se află în etapa dezbaterii publice, iar acordarea cardurilor depinde de votul Consiliului Local.

Roman: tichete pentru alimente și medicamente

În municipiul Roman, Direcția de Asistență Socială a lansat încă din 5 octombrie 2026 campania de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale către cei nevoiaşi. Acestea sunt destinate cumpărării alimentelor de bază și a medicamentelor, iar distribuirea lor este programată pentru luna decembrie, înainte de Crăciun.

Programul nu îi vizează doar pe pensionari. Pot solicita ajutorul și familiile în care cel puțin un membru are certificat de încadrare în grad de handicap, precum și persoanele singure care sunt pensionare sau au un astfel de certificat.

Pentru a beneficia de tichete, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în municipiul Roman, iar venitul net lunar nu trebuie să depășească 2.000 de lei pentru fiecare membru al familiei. Potrivit calendarului campaniei, cererile și documentele necesare au putut fi depuse până la 6 noiembrie 2026.

Suceava: vouchere de 250 de lei pentru masa de Crăciun

În județul Suceava, aproximativ 36.000 de pensionari care încasează pensia minimă vor fi incluși într-un program de sprijin pentru perioada sărbătorilor de Crăciun.

Ajutorul constă în vouchere în valoare de 250 de lei, care pot fi folosite pentru cumpărarea alimentelor necesare mesei de sărbători. Programul este destinat persoanelor cu venituri foarte mici, pentru care cheltuielile suplimentare din luna decembrie pot fi greu de acoperit doar din pensie.

Năvodari: tichete de 75 sau 125 de lei, în funcție de venituri

La Năvodari, Primăria acordă tichete sociale de Crăciun pentru mai multe categorii de persoane vulnerabile. Valoarea sprijinului este de 75 sau 125 de lei pentru fiecare beneficiar, în funcție de situația acestuia.

De ajutor pot beneficia familiile care primesc venit minim de incluziune, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat și persoanele singure cu vârsta de peste 60 de ani care nu au venituri.

În cazul pensionarilor, limita de venit este de 1.450 de lei net pe lună. Cei care încasează cel mult 1.281 de lei, valoarea pensiei sociale minime, pot primi tichete de 125 de lei. Pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1.282 și 1.450 de lei inclusiv, valoarea ajutorului este de 75 de lei.