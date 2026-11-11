Un şofer a rupt în două un pieton cu 150 km/h, după care a fugit din ţară. Italia îi refuză acum extrădarea

Rareș Andrei Berihoi, un tânăr de 24 de ani din Iași, condamnat la cinci ani de închisoare după ce a ucis un pieton în timp ce conducea cu aproape 150 km/h, nu va fi extrădat din Italia, unde a fugit pentru a evita executarea pedepsei. Autoritățile italiene au refuzat să îl trimită în România din cauza condițiilor de detenție din penitenciarele românești.

În noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021, şoferul a spulberat şi rupt în două un pieton, după ce a condus un Audi A8 cu aproape 150 km/h. Iniţial, Rareș Andrei Berihoi a fost trimis în judecată pentru omor, dar completul de judecată de la Tribunal a schimbat încadrarea juridică în ucidere din culpă și a primit 3 ani de închisoare, cu suspendare. Unul dintre motivele clemenței a fost acela că secționarea trupului victimei s-a datorat structurii și "unei muchii a capotei", scrie Ziarul de Iaşi.

Decizia a fost schimbată în apel, pe 18 septembrie 2025, atunci când a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executare. Polițiștii care l-au căutat la domiciliu pentru a-l încercera nu l-au găsit, iar după circa o săptămână, Berihoi a fost prins în Italia. Ulterior, el a încercat să obțină rejudecarea cazului depunând o cale extraordinară de atac, dar Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins acțiunea la începutul acestui an.

Italia i-a refuzat extrădarea

"Având în vedere informațiile solicitate cu privire la persoana condamnată BERIHOI RAREŞ ANDREI, precizăm că Tribunalul Iași a efectuat toate demersurile legale în vederea predării acestuia pentru executarea pedepsei de 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 128/17.03.2025 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. 754/18.09.2025 a Curții de Apel Iaşi şi, ca urmare a refuzului autorităților italiene de predare a condamnatului pe fondul condițiilor de detenție din România, în prezent se află în curs procedura aferentă preluării executării pedepsei închisorii în Italia", a transmis Tribunalul Iași.

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În prezent, Berihoi se află în continuare pe lista urmăriților general, listă de pe site-ul Poliției Române, acest lucru fiind justificat prin existența preluării executării pedepsei închisorii în Italia, procedură încă în derulare.

Procedura este posibilă prin aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană (UE). Acest document a fost ratificat de mai multe țări europene, inclusiv Italia și România, după anul 2009.

Conform legislației italiene, o persoană condamnată la o pedeapsă cu închisoarea de cel mult 4 ani sau în executarea unui rest de pedeapsă de cel mult 4 ani, poate beneficia de măsura alternativă a încredințării serviciului de probațiune, această măsură permite unei persoane condamnate definitiv să execute pedeapsa în stare de libertate supravegheată, fără a intra în penitenciar.

În cazul lui Berihoi, pedeapsa este de 5 ani de închisoare, pentru care legislația prevede, teoretic, executarea în penitenciar. O decizie definitivă privind durata și modalitatea de executare a pedepsei va fi luată, însă, de un procuror. Pe de altă parte, legea italiană acordă posibilitatea unei deduceri de 45 de zile pentru fiecare semestru de pedeapsă cu închisoarea în cazul oricărui deținut care participă la activitățile de muncă sau de studiu oferite de penitenciar, dovedind dorința de a se reintegra în societate. Executarea pedepsei în Italia va duce la ștergerea lui Berihoi de pe lista urmăriților general și el nu va mai fi reținut la întoarcerea în România.