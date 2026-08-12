Preţul aurului, 12 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,38 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 12 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 644,2112 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 iunie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5896 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2405 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5425 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1382 lei româneşti.