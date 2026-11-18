Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 18 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 13,43 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 590,3388 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 17 iulie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7872 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3459 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,8725 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4192 lei româneşti.