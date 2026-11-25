Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 25 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 15,32 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 553,9606 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de cinci bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8670 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3428 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,8817 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3817 lei româneşti.