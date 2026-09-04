Preţul aurului, 4 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,83 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 4 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,83 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 649,5183 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 august 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5832 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2524 lei româneşti, sau în raport cu dolarul american, cotat la 4,5199 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1135 lei româneşti.