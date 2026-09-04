Preţul aurului, 4 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,83 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 4 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,83 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 649,5183 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 august 2026 şi până în prezent.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5832 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2524 lei româneşti, sau în raport cu dolarul american, cotat la 4,5199 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1135 lei româneşti.