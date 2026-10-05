Preţul aurului, 5 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,21 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 5 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,21 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 635,9834 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3306 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,2894 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7569 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7358 lei româneşti.