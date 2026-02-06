Iran și SUA la masa negocierilor, după zile de amenințări și demonstrații de forță. Care sunt liniile roșii

Iranul a cerut vineri "respect reciproc" înaintea discuţiilor cu emisarii preşedintelui american Donald Trump, programate să înceapă în cursul zilei în Oman şi pe care Teheranul doreşte să le limiteze strict la programul său nuclear.

"Egalitatea şi respectul şi interesul reciproc nu sunt vorbe goale, ci condiţii indispensabile şi pilonii unui acord durabil", a declarat ministrul de externe iranian Abbas Araghchi într-un mesaj în limba engleză pe X, din Muscat, unde îşi va reprezenta ţara la discuţii.

Primele negocieri după atacurile americane din 2025

Aceste negocieri sunt primele de la atacurile americane asupra instalaţiilor nucleare iraniene din iunie anul trecut, în timpul războiului de 12 zile declanşat de un atac israelian asupra Iranului. Ele au loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump a desfăşurat o armadă în regiune şi nu a exclus recurgerea din nou la forţă dacă negocierile eşuează.

"Iranul urmează calea diplomaţiei cu deplină luciditate şi ţinând cont de evenimentele din ultimul an", a subliniat Araghchi. "Acţionăm cu bună-credinţă şi ne apărăm ferm drepturile", a adăugat el. Din partea americană, discuţiile vor fi conduse de trimisul preşedintelui SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff.

Acestea au loc după reprimarea de către regimul iranian a unei mişcări de protest extinse, care a început la sfârşitul lunii decembrie şi a dus la mii de morţi. Iranienii "negociază", a declarat Donald Trump joi. "Nu vor să-i lovim", a adăugat el, menţionând că Statele Unite au desfăşurat o "flotă mare" de nave de război în Golf.

După ce a ameninţat că va ataca Iranul în sprijinul protestatarilor, preşedintele SUA îşi concentrează acum retorica pe controlul asupra programului nuclear al Iranului. "Preşedintele şi-a exprimat clar cerinţele faţă de regimul iranian. A fost foarte explicit în privinţa faptului că îşi doreşte zero capacităţi nucleare", a reamintit joi seara purtătoarea de cuvânt a lui Trump, Karoline Leavitt, subliniind că liderul de la Casa Albă este "comandantul-şef al celei mai puternice armate din istorie".

Iranul, acuzat că încearcă să intre în posesia armelor nucleare

Ţările occidentale şi Israelul acuză Iranul că încearcă să intre în posesia armelor nucleare, lucru pe care Teheranul îl neagă, afirmându-şi în acelaşi timp dreptul de a dezvolta un program nuclear civil.

Iranul şi Statele Unite au purtat deja negocieri în primăvară, în special în sultanatul Oman, negocieri care au fost îngheţate de războiul de 12 zile. Aceste discuţii au stagnat în special pe tema îmbogăţirii uraniului de către Teheran.

Iranul a insistat că doreşte să discute doar problema nucleară, pentru a obţine ridicarea sancţiunilor internaţionale care îi paralizează economia, respingând orice negocieri privind programul său de rachete balistice sau sprijinul acordat diverselor grupuri ostile Israelului, în special Hezbollahul libanez şi Hamasul palestinian. "Discuţiile sunt despre arme nucleare", a reiterat televiziunea de stat joi seară, citând un oficial din delegaţia iraniană.

Însă secretarul de stat american Marco Rubio este, de asemenea, categoric: pentru a reuşi, negocierile vor trebui "să includă anumite elemente, în special raza de acţiune a rachetelor lor balistice, sprijinul acordat organizaţiilor teroriste (...) şi tratamentul aplicat populaţiei lor".

Însă "Iranul continuă să dea dovadă de inflexibilitate în faţa cerinţelor SUA, ceea ce reduce probabilitatea unei soluţii diplomatice", conform Institutului pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA.

Confruntat cu ameninţările continue cu acţiuni militare ale Washingtonului, Teheranul a reiterat că va riposta împotriva bazelor SUA din regiune în cazul unui atac, ridicând spectrul escaladării în regiune.

"Suntem pregătiţi să ne apărăm, iar preşedintele SUA trebuie să aleagă între compromis şi război", a declarat joi purtătorul de cuvânt al armatei, generalul Mohammad Akraminia, citat de televiziunea de stat.

Iranul, a avertizat el, are acces "facil" la bazele americane din Golf. "Iranul este pe deplin pregătit să înfrunte orice ameninţare şi orice inamic străin", a declarat fostul ministru de externe Ali Akbar Velayati, consilier al ayatollahului Khamenei, citat de agenţia de ştiri iraniană ISNA.

