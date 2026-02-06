Filmul tentativei de asasinat din Rusia: Generalul împuşcat de 3 ori s-a luptat cu agresorul, posibil o femeie

Cea mai importantă tentativă de asasinat din Rusia de la invadarea Ucrainei, în urmă cu patru ani. Al doilea om ca rang din serviciile de informații militare rusești, GRU, a fost împușcat de cel puțin trei ori la Moscova. Potrivit presei ruse, generalul Vladimir Alekseiev s-a luptat cu atacatorul, suspectat a fi o femeie, care ulterior a fugit fără a-l lichida pe loc. Şeful său este amiralul Igor Kostiukov, liderul delegației ruse care a negociat cu ucrainenii şi americanii la Abu Dhabi, în ultimele săptămâni.

General-locotenent Vladimir Alekseiev, în vârstă de 65 de ani, a fost internat în stare gravă în dimineața zilei de 6 februarie, după ce a fost împușcat de mai multe ori, potrivit anchetatorilor ruși. Alekseiev a fost internat în stare critică, iar atacatorul a fugit de la fața locului, fiind în continuare căutat. Atacatorul, posibil o femeie, l-a împușcat pe general în mână și în picior, iar când acesta a încercat să-i ia arma, a fost împușcat și în piept, scrie Kommersant.

Filmul tentativei de asasinat: Generalul s-a luptat cu atacatorul

Nu este clar încă cine a tras; presa rusă publică mai multe scenarii. Ziarul Kommersant relatează că atacul a avut loc în jurul orei locale 07:00, pe casa scării din blocul de pe șoseaua Volokolamsk, unde locuiește Alekseiev. Asupra sa s-au tras trei focuri de armă: în mână, în picior și în piept. Deşi a fost împușcat, generalul a încercat să-și dezarmeze atacatorul. A urmat o luptă pe hol, în faţa liftului. În cele din urmă, atacatorul a fugit fără a-l "lichida" pe loc.

Potrivit unei variante, oficialul militar a fost împușcat de o persoană care s-a dat drept livrator de mâncare, reușind astfel să intre în clădire. O altă ipoteză este că atacul ar fi fost comis de o femeie. În declarațiile oficiale ale anchetatorilor ruşi se menționează doar că focurile au fost trase de "o persoană neidentificată". Potrivit Kormmersant, autoritățile au semnalmentele atacatorului, precum și fotografii și imagini video.

Vladimir Alekseiev a fost internat la secția de terapie intensivă a unei clinici din Moscova. A suferit pierderi masive de sânge, iar starea lui este considerată gravă. Unul dintre gloanțe i-a atins organe vitale.

Ce se știe despre general-locotenentul Vladimir Alekseiev

Potrivit Radio Free Europe, Alekseiev este adjunctul comandantului GRU, agenția de informații a Ministerului rus al Apărării, cunoscută pentru operațiuni precum sabotaje, asasinate, spionaj și atacuri cibernetice. Şeful său este amiralul Igor Kostiukov, liderul delegației ruse care a negociat cu ucrainenii şi americanii la Abu Dhabi, în ultimele săptămâni.

Alekseiev a fost implicat, potrivit autorităților britanice, în tentativa de otrăvire cu Noviciok din 2018 a fostului spion rus Serghei Skripal, în Marea Britanie. O britanică a murit după ce a fost expusă accidental la substanță.

De asemenea, a fost asociat cu Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, mort într-un accident de avion în august 2023, pe care serviciile de informații occidentale îl consideră un asasinat. Trezoreria SUA a impus sancțiuni financiare împotriva lui Alekseiev și a altor ofițeri GRU pentru atacuri cibernetice, inclusiv asupra partidelor politice americane.

Cronologia asasinatelor la adresa generalilor ruşi

Dacă se confirmă că Alekseiev a fost ținta unei tentative de asasinat, acesta ar fi cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra unor înalți oficiali militari ruși, multe comise chiar la Moscova.

Rușii dau vina pe serviciile de informații ucrainene, care, în ultimii ani, au desfășurat propriile operațiuni spectaculoase de sabotaj și asasinat pe teritoriul Rusiei.

Pe 22 decembrie 2025, general-locotenentul Fanil Sarvarov, șeful direcției principale de instruire operativă a Statului Major General, a murit după ce o bombă a explodat sub mașina sa, la periferia Moscovei.

Pe 25 aprilie 2025, un alt general-locotenent, Iaroslav Moskalik, adjunct în direcția principală operațională a Statului Major, a fost ucis într-un atentat cu bombă în apropierea Moscovei.

Iar pe 17 decembrie 2024, Igor Kirillov, general responsabil de forţele de protecţie nucleară, a fost ucis de explozia unui scuter electric, pe trotuar, în fața apartamentului său din Moscova.

