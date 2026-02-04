Antena Meniu Search
Preţul aurului, 4 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 17 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 4 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 13:17
Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut pentru a doua zi la rând, însă, de această dată, cu "doar" aproape 17,4 lei, suficient pentru ca gramul de aur să depăşească, din nou, pragul psihologic de 700 de lei şi să ajungă să fie cotat la 700,6082 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în această săptămână, până acum.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproximativ un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,9129 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele luni, dar a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3130 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0943 lei româneşti, şi francul elveţian, cotat la 5,5509 lei româneşti.

