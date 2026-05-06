Preţul aurului, 6 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 22,29 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 6 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 22,29 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 676,0740 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 martie 2026 şi până în prezent.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut cinci bani în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2688 lei româneşti, a pierdut un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,4746 lei româneşti, a pierdut aproape cinci bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7429 lei româneşti, şi a pierdut cinci bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0960 lei româneşti.
