Preţul aurului, 4 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 30 de bani

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 4 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 30 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 653,2534 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape şase bani în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,1998 lei româneşti, mai mult de patru bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4376 lei româneşti, şi mai mult de opt bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6670 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0172 lei româneşti.

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰