Ghinea (USR): Eu, personal, mi-aş tăia mâna decât să votez un premier Predoiu

USR nu are ce "să facă" la guvernare fără un program de reforme foarte clare, a declarat miercuri senatorul Cristian Ghinea, care a susţinut că, personal, şi-ar "tăia mâna" decât să-l voteze premier pe Cătălin Predoiu.

"Poziţia noastră este la fel de clară ca şi până acum, Comitetul Politic a decis în unanimitate că vom colabora cu PNL în continuare, că trebuie să fim solidari cu premierul Bolojan şi că refuzăm să negociem cu PSD în acest moment. Singura modalitate de a colabora cu PSD ar fi să fie tot premierul Bolojan, să ne întoarcem la programul de guvernare, să vedem ce se poate face, dacă vrem să refacem această coaliţie aşa-zis proeuropeană, dar este foarte greu în contextul a ce s-a întâmplat ieri", a afirmat Ghinea, la Parlament.

USR ia în calcul să intre în opoziţie

Întrebat dacă şi USR ia în calcul să intre în opoziţie din acest moment, el a spus: "Concluzia logică asta este, în mod evident, adică fără un program de reforme foarte clare nu avem ce să facem la guvernare şi cu acest PSD şi turbat, pe de o parte, şi care e pe cai mari după moţiune nu văd cum am face reforme la guvernare, iar participarea USR la o coaliţie şi un Guvern nereformist ar fi sinucidere politică". "Deci, eu, personal, prefer să mergem în opoziţie decât să ne sinucidem politic pentru o asemenea guvernare", a transmis parlamentarul.

El a adăugat că i-ar aduce un reproş preşedintelui Nicuşor Dan că nu a intervenit la timp în problemele din coaliţia de guvernare. "Nicuşor Dan a fost naşul politic al acestei coaliţii şi, după ce a năşit-o, a fost complet dezinteresat în funcţionarea ei. E mult prea târziu să intervină, ar fi trebuit să o facă mai devreme pentru că problemele nu au început de azi de ieri, au fost luni de zile în care PSD nu a vrut să îndeplinim programul de guvernare, gândiţi-vă la discuţia cu listarea companiilor de stat la bursă care apare în programul de guvernare, deci, practic, după ce a năşit coaliţia, a fost complet absent. Ăsta este un reproş pe care i l-aş aduce. Acum ar trebui să refacem coaliţia cu Bolojan premier, în jurul acelui program de guvernare sau să mai schimbăm ceva la el, dacă e de făcut", a explicat Cristian Ghinea.

În opinia sa, analiza lui Nicuşor Dan potrivit căreia se urmăreşte formarea unei coaliţii proeuropene este "falsă", pentru că "PSD nu este un partid proeuropean". "Trebuie să avem alternative pentru o guvernare reformistă, că asta ar însemna o guvernare minoritară, că asta ar însemna o guvernare sprijinită de o parte dintre suveranişti, sunt fel de fel de alternative. Să facem o obsesie din a reface coaliţia cu PSD cum propune Nicuşor Dan este o idee foarte proastă", a menţionat senatorul USR.

Pe de altă parte, el a susţinut că în şedinţa de marţi a conducerii PNL a fost "un puci nereuşit". "Eu cred că ieri am asistat la un puci nereuşit în PNL, pentru că, imediat după moţiunea de cenzură, domnul Predoiu a sărit repede la presă să se învârtă pe sine însuşi ca premier. În mod coordonat, mai mulţi lideri, susţinuţi sau coordonaţi de Thuma din PNL, au ieşit pe Facebook, ceea ce în şedinţa liderilor PNL a provocat stupoare, nervi şi a avut efecte contrare: s-au solidarizat cu Ilie Bolojan, asta este ce mi-au spus mai mulţi lideri PNL azi.

Adică a fost un puci coordonat şi de Predoiu şi care a eşuat. (...) Eu, personal, mi-aş tăia mâna decât să votez un premier Predoiu. Predoiu este cel mai uselist dintre miniştrii PNL actuali şi care au participat la toate mizeriile făcute de Ciolacu şi de Ciucă: aruncarea în aer a bugetului şi legile justiţiei. Deci, dacă USR vrea să voteze un premier Predoiu fără mine, dar nu cred că USR ar face aşa ceva, pentru că îi ştiu pe colegii mei şi am încredere în ei, nu vom vota un premier Predoiu", a completat Ghinea.

Ghinea: Varianta unui Guvern tehnocrat, un experiment eşuat

Conform acestuia, varianta unui Guvern tehnocrat s-a dovedit "un experiment eşuat", deoarece tehnocraţii nu fac reformă, ci doar oamenii politici. "În acest moment, în Parlament, USR plus PNL sunt mai mult decât PSD. (...) Dacă noi menţinem această solidaritate între USR şi PNL condus de Bolojan reprezentăm o forţă politică redutabilă şi trebuie să se facă jocurile în jurul acestui pol. PSD vrea să fie buricul pământului, (...) PSD trebuie să înţeleagă că nu mai este centrul scenei politice. Centrul scenei politice este această forţă USR - PNL care are cele mai multe mandate în Parlament", a mai spus Cristian Ghinea.

Potrivit acestuia, PNL şi USR se îndreaptă "inevitabil" spre o alianţă în 2028. "Depinde de colegii din PNL dacă vor să facă parte din această alianţă sau o să facem ceva cu domnul Bolojan separat. Pe termen mediu şi lung, forţele reformiste din PNL şi USR trebuie să colaboreze pentru că doar aşa schimbăm România", a susţinut Ghinea.

El a mai menţionat că USR ar dori şi alegeri anticipate. "Şi USR şi PNL Bolojan cresc în sondaje pentru că oamenii şi-au dat seama că Ilie Bolojan susţinut de USR reprezintă o forţă reformistă", a explicat Cristian Ghinea.

