Cele două variante anunţate de PSD pentru noul Guvern: "Nu vorbim de un guvern PSD-AUR"

PSD ia în calcul două variante pentru perioada următoare: formarea unei coaliţii pro-europene cu majoritate în Parlament sau trecerea în opoziţie. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a declarat că social-democraţii nu vor susţine un Guvern minoritar.

Potrivit lui Manda, prima opţiune a PSD este ca PNL să facă o propunere de premier pentru perioada rămasă până la rocada guvernamentală. Liderul PSD a precizat însă că, dacă social-democraţii vor fi invitaţi să desemneze premierul, partidul nu va evita această responsabilitate, iar numele propus va fi Sorin Grindeanu.

"Există mai multe variante. Prima opţiune pe care o avem este ca Partidul Naţional Liberal, pe restul de un an de zile, să facă o astfel de propunere şi să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitaţie către PSD să dea prim-ministrul, nu fugim de această responsabilitate şi numele pe care PSD îl va propune este Sorin Grindeanu", a spus acesta la Palatul Parlamentului.

În acelaşi timp, Manda a anunţat că PSD are două scenarii pe masă: o coaliţie pro-europeană formată din PSD, PNL, USR şi UDMR sau intrarea în opoziţie.

"Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile, nu vorbim de un guvern PSD-AUR. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni ale domnului președinte și cu reprezentanții PSD și cu celelalte partide. Dacă de acolo se degaje un punct de vedere și o convergență, sigur că, așa cum spuneam și mai devreme, ne dorim să fim partea a soluției", a mai spus Manda.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă o opţiune de premier pentru PSD ar fi şi Cătălin Predoiu.

"Nu vrem să răspundem noi înainte de a decide ei. Este decizia PNL, în măsura în care există un prim-ministru de dialog, care să înţeleagă şi nevoile românilor, care să înţeleagă că într-un guvern în care există aproape jumătate susţinere din partea unui partid de stânga trebuie să existe şi măsuri de stânga, care să aibă această capacitate de a asculta toate punctele de vedere. Indiferent cum îl cheamă, este o opţiune de construcţie pro-europeană, aşa cum spuneam şi eu", a afirmat acesta.

