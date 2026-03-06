Preţul aurului, 6 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 9,31 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 5 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 9,31 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 719,3326 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în luna martie, până acum.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8664 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3981 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0941 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6273 lei româneşti.

