EXCLUSIV ROMÂNESC la Observator. Alessandra Stoicescu va purta haine semnate de designeri români

Moda românească primește un mesaj clar, asumat și vizibil în prime-time. Începând de acum, Alessandra Stoicescu va purta, în fiecare vineri, la ora 19:00, la Observator, exclusiv creații semnate de designeri români.

Nu este doar o alegere vestimentară, ci un semnal puternic de susținere pentru creatorii de acasă.

Un mesaj ferm pentru creativitatea românească

Într-o industrie în care competiția este globală, iar vizibilitatea face diferența, fiecare apariție devine o platformă. Fiecare ținută devine o declarație de încredere. Iar fiecare vineri devine un gest concret de susținere pentru economia creativă locală. Mesajul este limpede: moda românească merită scena principală.

Articolul continuă după reclamă

"Am fost mereu alături de creatorii români. Am crezut întotdeauna în brandurile noastre și știu că în România se fac lucruri de o calitate extraordinară. De multe ori, creatorii români nu duc lipsă de idei sau de profesionalism, ci de vizibilitate și încredere.

Din acest motiv, am decis ca, în fiecare vineri, la Observator, la ora 19:00, să transmit un mesaj simplu și ferm: voi purta exclusiv creații semnate de designeri români. Sunt mândră să le reprezint munca în fața a milioane de oameni.

Cred cu tărie că promovarea creativității românești nu este doar o chestiune de patriotism, ci o investiție în viitor. Fiecare designer susținut, fiecare brand local ales, fiecare inițiativă încurajată înseamnă un pas înainte pentru economia creativă din România. Înseamnă locuri de muncă, înseamnă inspirație pentru tineri, înseamnă modele de succes construite aici, acasă.

Acest demers este și o invitație deschisă pentru toți creatorii români, cunoscuți sau aspiranți, care poate au nevoie de puțin curaj. Să creadă în ideile lor. Să le ducă mai departe", spune Alessandra Stoicescu.

Vizibilitate pentru designerii români

Eniko Szanto, stilist coordonator Antena, şi Luminița Făurescu, stilist Observator, explică miza din spatele acestui demers.

"Această inițiativă, ca în fiecare vineri, Alessandra Stoicescu să poarte la pupitru creații ale designerilor români a luat naștere și din preocuparea Sandrei pentru modă, dar și din încrederea în talentul, creativitatea și potențialul extraordinar al industriei noastre locale de modă. România are designeri care pot concura cu succes pe orice piață internațională, iar vizibilitatea este esențială pentru a le susține munca.

Astfel, prin expunerea constantă a designerilor, ne dorim să aducem creațiile lor în atenția publicului larg și să încurajăm consumul responsabil și susținerea brandurilor autohtone. Este modul nostru de a investi în creativitatea românească și de a transforma fiecare apariție într-un mesaj clar de susținere pentru moda locală".

Mai mult decât modă: investiție în viitor

Susținerea brandurilor autohtone înseamnă mai mult decât estetică. Înseamnă locuri de muncă, înseamnă oportunități pentru tinerii designeri, înseamnă încredere într-o industrie care poate concura la nivel internațional.

În fiecare vineri, la ora 19:00, mesajul va fi clar și vizibil: România se poartă cu mândrie. Iar talentul românesc merită să fie văzut, apreciat și susținut.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰