Curs BNR, 5 martie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a atins un nou nivel record, ajungând să fie cotat la 5,6250 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3883 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8528 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,54 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 728,6443 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

