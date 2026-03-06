Antena Meniu Search
Curs BNR, 6 martie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Cristi Ioniţă

la 06.03.2026 , 13:10
Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, iar asta înseamnă că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8664 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 februarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3981 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0941 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6273 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 9,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 719,3326 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în luna martie, până acum.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

curs euro curs dolar curs lira curs franc curs valutar curs bnr
