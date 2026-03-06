Curs BNR, 6 martie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, iar asta înseamnă că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8664 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 februarie 2026 şi până în prezent.
De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3981 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0941 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6273 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 9,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 719,3326 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în luna martie, până acum.
