Indice BET, 6 martie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de vineri

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis pe verde şedinţa de vineri, 6 martie 2026, cifrele aratând că indicele BET este în creştere, faţă de cifrele prezentate în ziua precedentă.

de Alexandru Badea

la 06.03.2026 , 10:52
Concret, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul se cifra la 9,15 milioane de lei (1,80 milioane euro), după 30 de minute de la deschiderea tranzacţiilor.

Conform agerpres.ro, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,84%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,81%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,82%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,65%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o apreciere de 0,61%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,96%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Transgaz (+2,91%), Digi Communications (+2,16%) şi Cris-Tim Family Holding (+1,88%).

Pe de alta parte, în scădere erau acţiunile Şantierului Naval Orşova (-4,62%), Farmaceutica Remedia (-3,33%) şi Artego (-1,82%).

Alexandru Badea
Alexandru Badea

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

