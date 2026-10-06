Preţul aurului, 6 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 9 bani

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 6 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu nouă bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 635,8864 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3527 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3036 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7616 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7285 lei româneşti.