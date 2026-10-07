Preţul aurului, 7 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,86 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 7 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,86 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 633,0241 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în această săptămână.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3236 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,7801 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7355 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3501 lei româneşti.