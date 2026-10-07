Preţul aurului, 7 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,86 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 7 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,86 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 633,0241 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în această săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3236 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,7801 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7355 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3501 lei româneşti.