INS: Șomajul în scădere uşoară la 6% în ianuarie, dar rata în rândul tinerilor rămâne alarmantă

Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6% în ianuarie, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna decembrie 2025, însă rata şomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de 28,2%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Numărul şomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru prima lună a anului a fost de 490.500 persoane, în scădere atât faţă de luna precedentă (498.500 şomeri) cât şi faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (494.700 şomeri).

Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 0,1 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile fiind 6% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,9% în cazul persoanelor de sex feminin.

"Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 28,2%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada octombrie - decembrie 2025", subliniază INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,5% pentru luna ianuarie 2026 (4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,4% în cazul femeilor). Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 71,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna ianuarie 2026.

