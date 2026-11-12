Preţul unui bitcoin astăzi, joi 12 noiembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 12 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 65.980 euro sau 73.516 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 66.985 euro sau 74.635 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.194 euro sau 76.015 dolari.