Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 16 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 16 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 12:57
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 16 octombrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, joi 16 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 111.601 dolari sau 96.557 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 112.650 dolari sau 97.465 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 121.913 dolari sau 105.406 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 16 octombrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, joi 16 octombrie 2025