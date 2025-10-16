Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 16 octombrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 16 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 111.601 dolari sau 96.557 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 112.650 dolari sau 97.465 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 121.913 dolari sau 105.406 euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰