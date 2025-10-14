Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 14 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 14 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 12:27
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 112.042 dolari sau 96.536 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 115.952 dolari sau 100.020 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 121.596 dolari sau 105.194 euro.

