Preţul unui bitcoin astăzi, joi 22 octombrie 2026
Preţ bitcoin astăzi, 22 octombrie 2026 - Profimedia
Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 22 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 390.961 lei sau 72.818 euro, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 405.513 lei sau 75.529 euro.
Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 392.686 lei sau 73.307 euro.
1 Satul în care se mută orășenii pentru o casă cu curte și parcare. Aproape că nu mai sunt locuințe de vânzare 2 Schema "Nordis", repetată la nesfârșit. Un tânăr a făcut 7 milioane de euro revânzând aceleași apartamente 3 24 de români morți după ce au căzut de pe trotinetă. Cazul lui Denis, mort la 13 ani, după 3 săptămâni de comă