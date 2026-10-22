Preţul unui bitcoin astăzi, joi 22 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 22 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 390.961 lei sau 72.818 euro, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 405.513 lei sau 75.529 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 392.686 lei sau 73.307 euro.