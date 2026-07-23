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Preţul unui bitcoin astăzi, joi 23 iulie 2026

Preţul unui bitcoin este în scădere faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul unui bitcoin este în scădere faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.07.2026, 11:21 | Modificat la 23.07.2026, 11:23

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 23 iulie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 65.536 dolari sau 57.427 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 66.334 dolari sau 58.162 euro.

Nivelul atins la momentul actual se menţine peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.891 dolari sau 55.894 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator
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