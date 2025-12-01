Preţul unui bitcoin astăzi, luni 1 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 1 decembrie 2025.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 85.970 dolari sau 74.175 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 91.965 dolari sau 79.347 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 88.268 dolari sau 76.158 euro.

