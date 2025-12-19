Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 19 decembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 19 decembrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 86.994 dolari sau 74.232 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 89.279 dolari sau 76.182 euro.

Nivelul atins la momentul actual este încă departe de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 90.416 dolari sau 77.152 euro.

