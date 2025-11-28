Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 28 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 28 noiembrie 2025.

la 28.11.2025 , 12:40
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 28 noiembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 28 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin se menţine la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 91.594 dolari sau 79.092 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 91.800 dolari sau 79.297 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 85.503 dolari sau 73.585 euro.

