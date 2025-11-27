Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 27 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 27 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 12:54
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 27 noiembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, joi 27 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 91.579 dolari sau 79.060 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 91.804 dolari sau 79.254 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 87.211 dolari sau 75.243 euro.

