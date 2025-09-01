Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 1 septembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 1 septembrie 2025.

de Redactia Observator

la 01.09.2025 , 12:28
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de valoarea atinsă la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 109.775 dolari sau 93.638 euro.

Nivelul atins la momentul actual este asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 109.758 dolari sau 93.873 euro.

