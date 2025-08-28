Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 28 august 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 28 august 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin se menţine la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 113.301 dolari sau 97.314 euro. Aceste valori reprezintă vârful atins de valoarea bitcoin în ultimele ore.

Nivelul actual al bitcoin este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 112.277 dolari sau 96.449 euro.

