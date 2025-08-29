Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 29 august 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 29 august 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin a scăzut, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 111.445 dolari sau 96.143 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 113.352 dolari sau 97.789 euro.

Nivelul actual al bitcoin este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 116.890 dolari sau 100.718 euro.

