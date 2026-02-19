Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 19 februarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 19 februarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 67.161 dolari sau 56.976 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 68.332 dolari sau 57.966 euro.

Totuşi, nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 66.202 dolari sau 56.159 euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰