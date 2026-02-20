Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 20 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 20 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 10:24
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 67.851 dolari sau 57.694 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 67.952 dolari sau 57.780 euro.

Totuşi, nivelul atins la momentul actual este uşor sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.925 dolari sau 58.537 euro.

