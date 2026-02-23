Parlamentul European se pregăteşte să suspende acordul comercial UE-SUA

Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA. Ei consideră că înțelegerea este nulă în urma deciziei Curții Supreme a SUA de a invalida tarifele lui Donald Trump.

Acordul, încheiat vara trecută după negocieri intense între Bruxelles și Washington, a limitat tarifele americane pentru majoritatea produselor europene la 15%. În schimb, UE s-a angajat să elimine propriile tarife vamale la importurile americane, ceea ce necesită aprobarea Parlamentului European.

Pentru mulți europarlamentari, decizia Curții Supreme a SUA de a invalida tarifele lui Donald Trump transformă acordul comercial încheiat în vara anului trecut într-un act nul și neavenit, potrivit Le Figaro. De aceea, Parlamentul European va suspenda luni procesul de implementare a acordului comercial, au indicat mai mulți europarlamentari înaintea unei reuniuni extraordinare pe această temă, relatează Bloomberg.

Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional a Parlamentului, social-democratul german Bernd Lange, a anunțat duminică că va propune suspendarea procedurilor privind acordul cu SUA. Luni, reprezentanții principalelor grupuri parlamentare au confirmat pentru AFP sprijinul lor pentru această abordare.

Europarlamentara Zeljana Zovko (PPE) a explicat că susține suspendarea procedurii "până când Comisia va clarifica cu Statele Unite condițiile noilor tarife" anunțate de președintele american. Din partea Verzilor, europarlamentara germană Anna Cavazzini s-a declarat și ea în favoarea suspendării. Același lucru este valabil și pentru grupul Renew. Karin Karlsbro a scris pe X că "nu vom putea vota acordul până când impactul deciziei Curții Supreme nu va fi clarificat".

Comisia pentru Comerț Internațional a Parlamentului urma să voteze marți cu privire la implementarea acestui acord. Votul în plen a fost programat pentru luna viitoare. Această procedură a fost suspendată și în ianuarie de Parlament din cauza amenințărilor lui Donald Trump de a anexa Groenlanda. Ulterior, s-a revenit la procedura stabilită deoarece Trump și-a abandonat pretențiile asupra teritoriului danez.

La rândul său, Comisia Europeană a transmis duminică că se așteaptă ca Statele Unite să respecte acest acord comercial.

"Un acord este un acord. În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE le respectă pe ale sale", a declarat Comisia Europeană într-un comunicat.

Comisia a cerut, de asemenea, "clarificări complete cu privire la măsurile pe care Statele Unite intenționează să le ia" în urma deciziei Curții Supreme.

