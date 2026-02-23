Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Parlamentul European se pregăteşte să suspende acordul comercial UE-SUA

Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA. Ei consideră că înțelegerea este nulă în urma deciziei Curții Supreme a SUA de a invalida tarifele lui Donald Trump.

de Redactia Observator

la 23.02.2026 , 15:05
Parlamentul European se pregăteşte să suspende acordul comercial UE-SUA Parlamentul European se pregăteşte să suspende acordul comercial UE-SUA - Profimedia

Acordul, încheiat vara trecută după negocieri intense între Bruxelles și Washington, a limitat tarifele americane pentru majoritatea produselor europene la 15%. În schimb, UE s-a angajat să elimine propriile tarife vamale la importurile americane, ceea ce necesită aprobarea Parlamentului European.

Pentru mulți europarlamentari, decizia Curții Supreme a SUA de a invalida tarifele lui Donald Trump transformă acordul comercial încheiat în vara anului trecut într-un act nul și neavenit, potrivit Le Figaro. De aceea, Parlamentul European va suspenda luni procesul de implementare a acordului comercial, au indicat mai mulți europarlamentari înaintea unei reuniuni extraordinare pe această temă, relatează Bloomberg.

Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional a Parlamentului, social-democratul german Bernd Lange, a anunțat duminică că va propune suspendarea procedurilor privind acordul cu SUA. Luni, reprezentanții principalelor grupuri parlamentare au confirmat pentru AFP sprijinul lor pentru această abordare.

Articolul continuă după reclamă

Europarlamentara Zeljana Zovko (PPE) a explicat că susține suspendarea procedurii "până când Comisia va clarifica cu Statele Unite condițiile noilor tarife" anunțate de președintele american. Din partea Verzilor, europarlamentara germană Anna Cavazzini s-a declarat și ea în favoarea suspendării. Același lucru este valabil și pentru grupul Renew. Karin Karlsbro a scris pe X că "nu vom putea vota acordul până când impactul deciziei Curții Supreme nu va fi clarificat".

Comisia pentru Comerț Internațional a Parlamentului urma să voteze marți cu privire la implementarea acestui acord. Votul în plen a fost programat pentru luna viitoare. Această procedură a fost suspendată și în ianuarie de Parlament din cauza amenințărilor lui Donald Trump de a anexa Groenlanda. Ulterior, s-a revenit la procedura stabilită deoarece Trump și-a abandonat pretențiile asupra teritoriului danez.

La rândul său, Comisia Europeană a transmis duminică că se așteaptă ca Statele Unite să respecte acest acord comercial.

"Un acord este un acord. În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE le respectă pe ale sale", a declarat Comisia Europeană într-un comunicat.

Comisia a cerut, de asemenea, "clarificări complete cu privire la măsurile pe care Statele Unite intenționează să le ia" în urma deciziei Curții Supreme.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

uniunea europeana europarlamentari parlamentul european acord comercial sua
Înapoi la Homepage
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat”
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: &#8220;M-am curăţat&#8221;
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
A început Postul Paştelui. Îl ţineţi?
Observator » Ştiri externe » Parlamentul European se pregăteşte să suspende acordul comercial UE-SUA